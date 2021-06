La luce pulsata ad alta intensità è una tecnologia che viene utilizzata dal 1996 per l'eliminazione dei peli superflui. Finora non si sono registrati effetti collaterali gravi o danni provocati dall'uso prolungato. Philips Lumea è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è stato testato su oltre 2000 donne. Soddisfa tutte le norme di sicurezza previste per gli elettrodomestici. Come per ogni prodotto per la cura della pelle, è importante utilizzare l'apparecchio seguendo il manuale dell'utente.