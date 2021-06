Il vetro di Philips Lumea deve essere pulito regolarmente. Un vetro sporco può emanare uno sgradevole odore di bruciato.

Mantenere pulito l'apparecchio Lumea è anche molto importante per assicurare un trattamento efficace. Per questo è importante pulire Lumea dopo ogni utilizzo. Fare riferimento al manuale dell'utente per istruzioni sulla pulizia corretta.

Se i consigli in questo articolo non dovessero risolvere il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.