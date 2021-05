Per le donne: Lumea è sicuro e sufficientemente delicato per l'utilizzo sull'intera zona bikini: inguine, monte di Venere, grandi labbra, perineo. Quindi, se si desidera uno stile brasiliano o Hollywood non si avrà alcun problema!

Per evitare fastidi, si consiglia di trattare l'interno coscia e la zona posteriore con un'impostazione più bassa poiché la pelle in queste zone può presentare una pigmentazione più elevata e potrebbe pertanto essere più sensibile.

La luce pulsata non è adatta per le "parti interne" della zona bikini, pertanto non si deve mai utilizzare Philips Lumea su piccole labbra, vagina e ano.