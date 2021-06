Gli accessori per corpo e ascelle di Philips Lumea non sono dotati di vetro o di finestra. Tuttavia, il dispositivo Lumea stesso contiene un filtro di sicurezza che protegge la pelle.

L'accessorio per il corpo (figura 1) è incluso in tutti i modelli Lumea. L'accessorio per le ascelle (figura 2) è incluso nei modelli Lumea BRI947, BRI948, BRI956 e BRI959.

Tutti gli altri accessori di Philips Lumea presentano un vetro o una finestra rossi o trasparenti.