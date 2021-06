Il trattamento a luce pulsata ad alta intensità (IPL) funziona quando l'energia della luce viene assorbita dalla melanina (tipo di pigmento) del pelo. Poiché i peli biondo chiaro, bianchi e grigi non contengono sufficiente melanina, il trattamento a luce pulsata non funzionerà mai su di essi. Anche i peli rossi contengono un tipo diverso di melanina che non risponde alla luce pulsata.

Inoltre, Philips Lumea non è adatto per pelli scure, alle quali può causare danni come scottature, vesciche o scolorimento.