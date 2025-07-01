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Per quanto tempo è possibile utilizzare un ciuccio Philips Avent?

Per motivi di sicurezza e igiene, si consiglia di sostituire il ciuccio dopo 4 settimane di utilizzo. Se il ciuccio è danneggiato in qualche modo, deve essere sostituito prima delle 4 settimane. Prima di ogni utilizzo, tendere il ciuccio in più direzioni per verificarne attentamente la sicurezza.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/14 , SCF087/16 , SCF087/17 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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