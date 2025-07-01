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Le linee guida di Philips Avent relative all'età sono importanti?

Sì, le tettarelle e gli scudi dei ciucci variano per dimensioni, durezza e forma. Le indicazioni sulle fasi di crescita prendono in considerazione le dimensioni delle tettarelle e degli scudi dei ciucci.

Se un ciuccio (compreso lo scudo) è incastrato nella bocca del bambino, mantenere la calma. Non poò essere ingerito, poiché è realizzato in modo tale da evitare una tale circostanza. Estrarre il prodotto dalla bocca del bambino con la massima attenzione e delicatezza.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF091/49 , SCF091/50 , SCF091/52 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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