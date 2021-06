Se Philips OneBlade non funziona, provare i nostri consigli sulla risoluzione dei problemi per risolvere l'inconveniente da soli.

Se Philips OneBlade non funziona, provare i nostri consigli sulla risoluzione dei problemi per risolvere l'inconveniente da soli.

Per motivi di sicurezza, Philips OneBlade funziona soltanto senza filo. Verificare se OneBlade è inserito in una presa elettrica. In tal caso, provare a scollegarlo e riaccenderlo. Ora, il sistema dovrebbe funzionare.

Per motivi di sicurezza, Philips OneBlade funziona soltanto senza filo. Verificare se OneBlade è inserito in una presa elettrica. In tal caso, provare a scollegarlo e riaccenderlo. Ora, il sistema dovrebbe funzionare.

È possibile che OneBlade non sia caricato correttamente. Per caricare OneBlade attenersi semplicemente alle istruzioni riportate di seguito o consultare il manuale dell'utente. Istruzioni di ricarica per Philips OneBlade 1. Spegnere OneBlade. 2. Inserire il cavo di ricarica nella presa che si trova nella parte inferiore d OneBlade, quindi collegare il caricatore ad una presa di corrente da 120 V CA. Assicurarsi di utilizzare l'adattatore originale Philips per caricare OneBlade.

È possibile che OneBlade non sia caricato correttamente. Per caricare OneBlade attenersi semplicemente alle istruzioni riportate di seguito o consultare il manuale dell'utente. Istruzioni di ricarica per Philips OneBlade 1. Spegnere OneBlade. 2. Inserire il cavo di ricarica nella presa che si trova nella parte inferiore d OneBlade, quindi collegare il caricatore ad una presa di corrente da 120 V CA. Assicurarsi di utilizzare l'adattatore originale Philips per caricare OneBlade.

Verificare se la lama è ostruita da peli o se mostra segni di usura e deterioramento. Se è ostruita, provare a risciacquarla o immergerla in un po' di acqua tiepida fino a quando tutti i peli e lo sporco vengono rimossi. Fare attenzione a non battere la lama contro una superficie dura, come il lavandino, poiché ciò potrebbe danneggiarla. Se la lama appare danneggiata, sostituirla immediatamente. Per acquistare nuove lame per Philips OneBlade visitare il nostro

Il blocco da viaggio è attivo