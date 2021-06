Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme

Se il Philips Groomer taglia la barba o i capelli in modo non uniforme, suggeriamo di mettere in pratica i nostri consigli per risolvere il problema.



Il video riportato di seguito mostra come utilizzare il nuovo regolabarba Philips Prestige con esclusivo pettine integrato. A seconda del tipo di modello, le funzioni del rasoio possono variare. Play Pause

Pettine non collegato correttamente È importante che il blocco lame o il pettine regola altezza in uso siano inseriti correttamente al corpo del groomer. Se gli accessori non sono inseriti correttamente, il groomer potrebbe non funzionare o non dare i risultati desiderati.

Eccessiva pressione sul groomer Se si preme eccessivamente il groomer contro il cuoio capelluto o contro la pelle, si potrebbero aumentare o diminuire accidentalmente le impostazioni o applicare una pressione non uniforme. Ciò potrebbe rendere la rifinitura disomogenea.



Per un'esperienza di rifinitura ottimale, accertarsi che il groomer sia sempre a contatto con la pelle e muoverlo delicatamente e in modo costante.

Muovere il groomer in una sola direzione Per risultati ottimali, assicurarsi di tagliare i peli o i capelli nel senso opposto a quello di crescita. Quando si tagliano i peli o i capelli, è importante tenere presente che crescono in diverse direzioni.



Pertanto, per ottenere una rifinitura uniforme, provare a muovere il rifinitore in direzioni diverse (verso l'alto, verso il basso e trasversalmente) in modo che raggiunga tutti i peli.

Tagliare peli bagnati I peli o i capelli bagnati sono più difficili da rifinire poiché tendono ad attaccarsi alla pelle e possono essere difficili da raggiungere con il dispositivo. Pertanto, si consiglia di tagliarli quando sono completamente asciutti.

Si sta utilizzando l'accessorio errato Il Philips Groomer potrebbe essere provvisto di vari accessori da utilizzare sui capelli o sulla barba. È importante utilizzare l'accessorio adatto all'area da rasare.



I peli del viso sono di solito più rigidi dei capelli. Pertanto, l'accessorio per la barba è stato progettato e testato solo per questo tipo di peli.



Il blocco lame e il pettine di un regolabarba di solito sono più piccoli di quelli di un regolacapelli. Grazie alle dimensioni ridotte, si riesce a raggiungere facilmente le zone più piccole, ad esempio l'area sotto il naso.



Pertanto, per una rifinitura uniforme, assicurarsi di utilizzare l'accessorio corretto.



Se non si è ancora soddisfatti dei risultati ottenuti con il Philips Groomer, contattare Philips per ulteriore assistenza.