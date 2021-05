Come si sostituiscono gli accessori del Philips Groomer?

I groomer, i regolacapelli e i regolabarba Philips potrebbero essere provvisti di molti accessori. Ecco come sostituire e utilizzare gli accessori.





Gruppo lame rimovibile Il gruppo lame è l'unità principale del Philips Groomer. Ha dei bordi corti e taglienti e viene utilizzato per ottenere una rasatura veloce e pulita.



Per rimuovere il blocco lame dal corpo del groomer, controllare se è presente un pulsante di rilascio sul corpo del groomer. In caso affermativo, premere il pulsante per sganciare l'unità.



Se l'apparecchio non dispone di un pulsante di rilascio, posizionare un dito sotto i denti del gruppo lame e tirarlo verso l'alto per rimuoverlo. Per riposizionarlo, inserire per prima cosa la parte inferiore del corpo del groomer, quindi spingere la parte dentata fino a sentire un "clic". Non forzare l'inserimento dell'accessorio, poiché in questo modo si potrebbe danneggiare il dispositivo.



In caso di difficoltà nell'inserimento, controllare se c'è qualcosa incastrato all'interno del corpo e provare a pulirlo con una spazzolina o un cotton fioc.

Blocco lame con guide Alcuni gruppi lame hanno delle lunghe guide laterali. Per rimuovere questo tipo di accessori, tenerli premuti da entrambi i lati e estrarli dall'apparecchio. Per riposizionarli, spingerli all'interno della fessura fino a sentire un "clic".

Pettini con guide I pettini regola altezza possono essere aggiunti alla parte superiore del blocco lame del Philips Groomer. I pettini regola altezza possono essere utilizzati per tagliare i capelli o la barba fino a una determinata lunghezza.



Rimuovere questo tipo di pettini è facile. Basta estrarli dal corpo del tuo groomer. Per inserire il pettine, farlo scorrere delicatamente verso il basso sulla parte superiore del gruppo lame, in modo che le guide si incastrino nelle apposite scanalature laterali.

Pettine regola altezza rimovibile Per rimuovere il pettine dal blocco lame, staccare con cautela la parte posteriore dall'apparecchio, quindi farlo scorrere fuori dal blocco lame. Per inserire qualsiasi tipo di protezione su un blocco lame, far scorrere la parte anteriore della protezione sui denti del blocco lame. Quindi spingere verso il basso il centro della protezione con le dita o con il palmo della mano.



Il video riportato di seguito mostra come utilizzare il nuovo regolabarba Philips Prestige con esclusivo pettine integrato. A seconda del tipo di modello, le funzioni del rasoio possono variare. Play Pause

Pettini per regolacapelli Philips per bambini Per i regolacapelli Philips per bambini esiste una diversa procedura per sostituire il pettine regola altezza. È necessario spingere il pettine all'indietro da un lato fino a che non si sgancia completamente.



Per inserire il pettine, accertarsi che il lato che riporta la lunghezza dei capelli desiderata sia rivolto verso l'alto. Iniziare inserendo un lato del pettine sul corpo del regolacapelli. Quindi spingere anche l'altro lato in posizione fino a sentire un "clic".

Lamina di rasatura Alcuni Philips Groomer sono dotati di una lamina di rasatura, che può essere utilizzata per radere i peli del corpo.



Per rimuovere la lamina di rasatura, estrarla dalla testina di rasatura. Fare attenzione a tenere la lamina di rasatura dai bordi, poiché la parte centrale può essere estremamente affilata. Per reinserire la lamina di rasatura, inserirla di nuovo in posizione sulla testina di rasatura fino a sentire un "clic".

Pettini per la rasatura del corpo I Bodygroom Philips sono dotati di un pettine speciale, specificamente progettato per il corpo. Per rimuovere il pettine, estrarre delicatamente la parte posteriore dall'apparecchio e quindi rimuoverlo dall'unità di rasatura o spingetelo verso l'alto.



Per inserire il pettine, posizionarlo sulla testina di rasatura.



Tenere presente che gli accessori potrebbero variare a seconda del modello del rifinitore o del regolacapelli che si sta usando. Consultare sempre il manuale dell'utente per istruzioni dettagliate o contattare Philips per assistenza.