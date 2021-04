Verificare l'eventuale presenza di oggetti bloccati nella bocchetta, nel tubo o nel tubo flessibile dell'aspirapolvere Philips. Il flusso d'aria nell'aspirapolvere può essere parzialmente ostacolato da oggetti bloccati in una di queste parti del dispositivo. In questo caso, rimuovere l'oggetto prima di continuare a utilizzare l'aspirapolvere.

Quando si utilizza un accessorio diverso da quello normale, si potrebbe notare che l'aspirapolvere Philips produce un rumore differente. Controllare se l'aspirapolvere produce nuovamente un suono normale quando si smette di utilizzare l'accessorio. In caso affermativo, non occorre preoccuparsi; il rumore è normale.

Se il regolatore della potenza di aspirazione sul tubo dell'aspirapolvere Philips è aperto, il dispositivo potrebbe emettere un suono insolito. In questo caso, è possibile chiudere il regolatore per risolvere il problema.

I filtri sono ostruiti o posizionati in modo errato