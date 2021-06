Il groomer Philips è sporco

Il groomer Philips richiede una pulizia regolare per funzionare correttamente. Peli o altri residui possono rimanere incastrati nel dispositivo e comprometterne le prestazioni.



Prima di pulire il groomer, verificare se è lavabile o se può essere pulito solo a secco.



Groomer lavabili

Questi modelli hanno impresso su di essi il simbolo di un rubinetto o di una doccia. Per pulire questi dispositivi, rimuovere gli accessori e la lama, quindi pulire con acqua l'area sottostante.

Non utilizzare acqua con sapone o detergenti per la pulizia, poiché potrebbero rimuovere il lubrificante protettivo della lama e influire sulle prestazioni. Lavare e asciugare gli accessori separatamente prima di ricollegarli al groomer.



Groomer non lavabili

Questi dispositivi hanno impresso su di essi il simbolo di un rubinetto barrato. Gli apparecchi in questione non possono essere lavati con acqua. Quando si rimuovono gli accessori, pulire l'area sottostante con la spazzolina in dotazione o utilizzare un cotton fioc.



Groomer non lavabili con accessori lavabili

Alcuni rifinitori Philips non sono lavabili, tuttavia i relativi accessori potrebbero esserlo. Per i dispositivi in questione, gli accessori possono essere rimossi e lavati. Assicurarsi che gli accessori siano completamente asciutti prima di ricollegarli al groomer.

Guardare il video informativo riportato di seguito per scoprire come pulire tali dispositivi.



Per istruzioni più dettagliate sul modello in uso, consultare il manuale dell'utente.