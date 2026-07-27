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Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?

Un piccolo spazio tra la testina e il manico dello spazzolino è normale e necessario. La testina deve essere in grado di muoversi per creare il giusto livello di vibrazioni. 

Spazio tra la testina Sonicare e il manico

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX8410/12 , HX8517/12 , HX9217/81 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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