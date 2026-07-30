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È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?

Si consiglia di utilizzare il caricatore fornito in dotazione con lo spazzolino Philips Sonicare. Alcuni modelli di caricatori sono inoltre intercambiabili. Consultare i vari tipi di caricatori riportati di seguito adatti al proprio spazzolino Sonicare.

Nota: se ci si trova in Cina e lo spazzolino è stato acquistato prima del 1° settembre 2024, contattare il numero 4008 800 008 per assistenza.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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