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Come funziona la guida per la pulizia nell'app Sonicare?
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?
Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?
Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?
Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?