È possibile sostituire la batteria dello spazzolino Sonicare?

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Garanzia di 2 anni
Se lo spazzolino Sonicare non si accende, è improbabile che la sostituzione della batteria risolva il problema. È possibile inviare una richiesta di garanzia online per ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo qui o contattare Philips qui. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.
La batteria ricaricabile integrata può essere rimossa per lo smaltimento; le istruzioni per la rimozione della batteria sono disponibili nella sezione "Manuali e documentazione" del prodotto qui. Se non ci si sente a proprio agio nello smontare i componenti elettronici, si consiglia di richiedere assistenza professionale presso il centro di riciclaggio o riparazione più vicino.
È sconsigliato sostituire la batteria in autonomia poiché potrebbe aumentare il rischio di incendi o altri potenziali rischi per la sicurezza.
Nota: l'apertura dello spazzolino invaliderà la garanzia del prodotto.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX6600/52, HX6500/03, HX6500/23. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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