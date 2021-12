Idee regalo di Natale per la persona che ami

Freschezza e look perfetto

Essendo una delle tendenze del momento, forse anche il tuo ragazzo o tuo marito sfoggia una barba fluente. Anche se far crescere la barba sembra facile, mantenerla bella e sana non lo è affatto. Soprattutto quando diventa lunga, il tuo uomo rischia di sembrare la versione piratesca di sé stesso. E diciamoci la verità, la maggior parte degli uomini non sa come modellare la barba adattandola alla forma del viso. È qui che entra in gioco un pratico kit per il grooming.

Con il multigroomer 18-in-1 per viso, capelli e corpo non è mai stato così facile creare lo stile desiderato e mantenere un aspetto ordinato e preciso. Inoltre, grazie a una vasta gamma di accessori per il viso e il corpo, non rimarrai mai a corto di opzioni di styling. Le sue lame in acciaio si affilano da sole mentre lavorano, il che significa che rimarranno affilate anche dopo 4 anni di utilizzo. La stessa qualità caratterizza anche l'impugnatura completamente in metallo, con manico in gomma per un comfort e un controllo superiori durante la rifinitura. Il rifinitore è impermeabile al 100% e può essere usato anche sotto la doccia.