Pensi che avere i capelli corti ti precluda ogni possibilità creativa? Sbagliato, anche i tagli corti si prestano ad acconciature natalizie sorprendenti.

Ricci spettinati

Per un look spettinato, è necessario prima arricciare i capelli. Il resto è semplice: porta indietro le ciocche e fissale con una forcina. Fai attenzione a lasciare le ciocche morbide, non tirate, per un effetto giocoso. Aggiungi un po' di lacca per far durare l'acconciatura tutta la notte.

Treccia spettinata

Per questo look, versa un po' di polvere volumizzante sulle radici dei capelli per donare volume e struttura. Soprattutto se i capelli sono sottili, la polvere è un must. Inizia dal lato sinistro dei capelli e dividi una sezione in 3 ciocche separate. Inizia con una normale treccia dal lato anteriore sinistro della testa. Dopo aver intrecciato 5 centimetri, aggiungi dei fili di capelli da sinistra e destra all'esterno della treccia, facendoli passare sopra la ciocca centrale della treccia. Ripeti questa operazione fino a raggiungere la parte posteriore destra della testa e fissa la treccia con una forcina. Per un effetto ancora più divertente, puoi gonfiare la treccia.