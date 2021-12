Come raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine nel 2022

Anche se hai già un'idea del tipo di obiettivi che vuoi darti, per essere in grado di raggiungerli è importante essere realistici. Un modo comprovato per guidarci lungo il percorso verso l'obiettivo è l'acronimo "SMART", che significa:

- Specific (Specifico). Stabilisci obiettivi specifici e stimolanti. Sì, gli obiettivi facili sono molto più veloci da raggiungere, ma non saprai mai se avresti potuto ottenere di più!

- Meaningful (Significativo). È più facile raggiungere gli obiettivi che ti stanno veramente a cuore, quindi fai le cose che ami.

- Achievable (Raggiungibile). Hai paura di non farcela a raggiungere il tuo obiettivo? Evita i pensieri negativi. Scegli un obiettivo che ritieni di poter raggiungere e abbi fiducia nelle tue possibilità: puoi ottenere molto più di quanto pensi.

- Realistic (Realistico). Diventare una modella di abbigliamento intimo famosa in tutto il mondo o accumulare miliardi, per esempio, sono grandi ambizioni, ma per la maggior parte di noi risultano completamente irrealizzabili. Impegnati in qualcosa che rientra nelle tue possibilità.

- Trackable (Monitorabile). Chiedi un feedback agli altri o tieni traccia dei tuoi progressi semplicemente contando quante volte hai fatto qualcosa o quanto sei migliorato. Vedere i risultati dà una motivazione incredibile!