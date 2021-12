Trattamento piedi a casa. Riempi la vasca con acqua calda. Aggiungi il sale per pediluvio, un normale sale marino e diverse gocce di oli essenziali, come menta piperita, lavanda o citronella.2 Ora è il momento di essere creativi. Ti va di posizionare delle biglie sul fondo della vasca da bagno per un lussuoso massaggio ai piedi? Lascia riposare i piedi nell'acqua per circa dieci-quindici minuti. Successivamente, esfolia con un trattamento esfoliante per i piedi. Fai movimenti circolari e contemporaneamente massaggia delicatamente i piedi. Dopo aver risciacquato i piedi, asciugali con un panno morbido. Concludi con l'applicazione di una crema idratante per piedi. Indossa anche un paio di calzini di cotone per intrappolare l'umidità dai prodotti che hai utilizzato e, se possibile, indossali per tutta la notte. Et voilà, ecco come creare un trattamento di lusso per i piedi nella comodità di casa!