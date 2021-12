Idee uniche per il primo Natale del tuo bambino

Scegliere il primo regalo di Natale per il tuo bambino potrebbe essere difficile perché probabilmente non ricorderà il suo primo Natale. Per questo è il regalo giusto a rendere questo momento speciale. Ecco alcune idee per rendere il suo primo Natale pieno di regali memorabili:

Decorazione natalizia personalizzata . Fare l'albero di Natale è una parte essenziale della festa. Soprattutto quando le decorazioni sono pezzi unici e hanno un significato speciale. Come una decorazione personalizzata con il nome del bambino e l'anno del suo primo Natale. Quando appenderai questa decorazione negli anni a venire ricorderai questo momento speciale . E chissà, quando il tuo bambino sarà grande, potrebbe continuare la tradizione e utilizzare la stessa decorazione sul proprio albero!

Un oggetto da coccolare . Il primo Natale del tuo bambino sarà ancora più piacevole e indimenticabile con qualcosa di morbido e calmante come questo Ti assicuriamo che diventerà il suo nuovo giocattolo preferito e forse anche il tuo! . Il primo Natale del tuo bambino sarà ancora più piacevole e indimenticabile con qualcosa di morbido e calmante come questo animaletto di peluche con ciuccio ultra soft che integra un peso leggero per mantenerlo vicino al bambino in modo che si senta al sicuro.

Abbigliamento a tema . Scegliere un divertente look natalizio per il tuo bambino e immortalare il momento con una foto è un modo creativo per ricordare il periodo più bello dell'anno. Trasforma il tuo piccolo in un mini fiocco di neve o in un grazioso Babbo Natale e farai la gioia di tutti i parenti . Incorniciare la foto e tenerla bene in vista in soggiorno è il modo perfetto per prolungare il ricordo di questo giorno speciale.

Sorpresine di frutta. Un modo meraviglioso per sorprendere un bambino più grande per Natale è preparare delle prelibatezze natalizie a base di frutta. Potresti tagliare un kiwi o degli acini d'uva e disporli a forma di albero di Natale. Oppure costruire dei pupazzi di neve con palline di melone infilate su spiedini. Come cappello e sciarpa usa un lampone e il tuo pupazzo di neve è pronto! Quando sarà più grande, potrai preparare queste prelibatezze insieme al tuo bambino.

Per i bambini di età inferiore a 12 mesi, puoi servire una deliziosa colazione con prugne e pesche, ad esempio. A questo scopo, ti consigliamo di utilizzare EasyPappa 2-in-1, che consente di preparare vari alimenti per ogni fase dello svezzamento e del percorso di alimentazione. Non devi far altro che lavare e tagliare una pesca e un prugna, metterle nel robot da cucina insieme a 20 grammi di yogurt e cuocere a vapore per 10 minuti. Mmm, che buono!