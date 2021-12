Ricette per una deliziosa cena di Natale vegetariana

Gelatina agli agrumi con scaglie di mandorle

Pensavi a un dessert meno tradizionale? Inserisci nel menù di Natale questa gelatina agli agrumi con scaglie di mandorle. Immergi 6 fogli di gelatina in acqua fredda. Pela 4 mandarini, suddividili a spicchi e togli le bucce bianche. Raccogli il succo. Posiziona l'accessorio spremiagrumi nel robot da cucina e spremi altri 12 mandarini e 1 limone. Versa il succo in un tegame dal fondo spesso, aggiungi 100 grammi di zucchero e porta a ebollizione. Continua a mescolare fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto.

Strizza via l'acqua dalla gelatina e scioglila nel succo di agrumi caldo. Posiziona il tegame in un recipiente con acqua ghiacciata e lascialo raffreddare fino a quando il tutto non assume un aspetto gelatinoso. Con il cucchiaio, incorpora delicatamente i segmenti di mandarino e le foglie di menta nella gelatina. Trasferisci il composto in uno stampo e lascia riposare in frigorifero per 2-3 ore.

Imposta il forno su 180ºC. Sbatti un albume con un cucchiaio di miele, unisci 100 grammi di mandorle a scaglie, stendi il composto su una teglia da forno e cuoci per 15-20 minuti. Lascia raffreddare, poi spezza il croccante in pezzi.

Dopo 2-3 ore, immergi la parte inferiore dello stampo della gelatina in acqua calda per togliere il dolce dallo stampo. Taglia in porzioni e guarnisci con i pezzi di croccante alle mandorle. Bambini e adulti adoreranno questo dessert!