Strumenti per lo styling

Rifinitore in metallo

Rifinitore di precisione in metallo

Rasoio di precisione

Rifinitore per naso e orecchie

Bodyshaver

Accessorio corpo per la protezione della pelle

Pettine per barba regolabile da 3 a 7 mm

2 pettini per barba di 3 giorni

3 pettini per capelli

2 pettini per il corpo