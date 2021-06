5. Come faccio a sapere se il mio bambino riceve una quantità sufficiente di latte?

L'allattamento al seno conserva un elemento di mistero. Non vi è alcun modo sicuro di sapere quanto latte il bimbo beve ma ci sono tappe intermedie che puoi utilizzare per verificare che stia mangiando a sufficienza:

Il tuo bambino inizia ad acquistare peso da quando prende il tuo latte

All'incirca tra il 10° e il 14° giorno di vita, il tuo bambino ha riacquistato il peso che aveva alla nascita

Continua ad acquistare peso come previsto

L'indicatore migliore saranno quelle guance tutta salute che avrai davanti a te. Un bambino felice, vigile e in fase di crescita indica che stai producendo una quantità di latte sufficiente.

6. Sto prendendo farmaci. Posso allattare comunque?

Molti farmaci possono essere presi anche durante l'allattamento ma ti conviene sempre chiedere consiglio al tuo farmacista.

E per quanto riguarda l'alcool?

È meglio non bere alcolici mentre allatti. Il tuo medico può darti consigli più specifici su questo argomento.

E la caffeina?

Uno o due bevande a base di caffeina non dovrebbero disturbare il bambino. Possono essere un caffè, un tè o una bevanda gassata. Tuttavia, troppa caffeina potrebbe rendere il tuo bambino irritabile o tenerlo sveglio. Buone notizie per gli amanti del cioccolato: il cioccolato in quantità moderate generalmente non crea problemi.

7. Il mio bambino ha bisogno di altre bevande?

Il latte materno è tutto ciò di cui il bambino ha bisogno per i primi 6 mesi di vita. Grazie, latte materno!

8. Posso combinare l'allattamento al seno con altri modi di alimentarlo?

Normalmente sono necessarie da tre a sei settimane di allattamento esclusivo al seno perché si formi la quantità di latte sufficiente e perché il bambino si abitui all'allattamento. Ciò significa che introdurre il biberon nelle prime settimane potrebbe causare una precoce interruzione dell'allattamento al seno. Una volta stabilita una solida routine, la maggior parte dei neonati non ha alcun problema a passare dal seno al biberon, se questo è ciò che preferisci. È meglio utilizzare un biberon progettato in particolare per l'alimentazione combinata e il tuo medico può fornirti indicazioni supplementari su come iniziare a utilizzare il biberon.