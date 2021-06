6 minuti di lettura

Molte mamme utilizzano un tiralatte per continuare l'allattamento al seno quando tornano a lavorare o semplicemente vogliono un po' più di flessibilità. Si tratta di un modo per dare al tuo bambino tutti i vantaggi del latte materno, anche quando non puoi essere presente. Abbiamo preparato una guida rapida su come estrarre il latte per spiegare i vantaggi dell'utilizzo di un tiralatte, offrire suggerimenti per l'estrazione fuori casa e per la preparazione e conservazione del latte.