Come prepararsi ad allattare al seno

Crea un piano di allattamento

Una volta che hai impostato un obiettivo, puoi pianificare l'allattamento nel breve e nel lungo periodo. Ciò potrebbe comportare una riflessione sulle circostanze dei vostri primi momenti insieme dopo il parto o su come si svolgerà l'allattamento di notte. È anche un'occasione per pensare a cosa fare in caso di problemi. Per esempio, se sentirai dolore ai capezzoli, potresti provare a estrarre il latte con il tiralatte o tenere a portata di mano una crema lenitiva per capezzoli per alleviare subito il dolore.