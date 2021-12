A oggi, non esistono ricerche accurate in grado di stabilire un nesso causale tra il danno fetale e le sostanze chimiche utilizzate per la permanente e nelle tinture per capelli. Ciò detto, studi sugli animali hanno dimostrato che, in dosi elevate (50 volte le quantità utilizzate dai parrucchieri), le sostanze chimiche usate nelle tinture e per la permanente provocano tumori e malattie genetiche.

Quando possibile, durante la gravidanza è bene evitare l'uso di sostanze chimiche non necessarie, in particolare sul cuoio capelluto che le assorbe facendo entrare nel flusso sanguigno. Tuttavia non è scientificamente provato che i colpi di sole o la permanente causino danni e molte donne in gravidanza scelgono di continuare a prendersi cura dei loro capelli. Qual è dunque il nostro consiglio? Fai quello che ritieni giusto per te.