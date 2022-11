Una volta che hai speso tempo e denaro per creare la bolla ecologica perfetta per il tuo bambino, non c'è motivo di rivestirla in composti chimici dannosi nel momento in cui devi pulire. Trova dei prodotti per la pulizia biologici: non solo sono migliori per l'ambiente, ma proteggeranno anche il tuo bambino dal contatto con sostanze chimiche potenzialmente nocive.

Nessuno si aspetta che tu faccia tutto, ma ciò non significa che non puoi fare degli acquisti ecologici. Ogni decisione ecologica, non importa quanto piccola, avrà un impatto positivo sull'impronta di carbonio della tua famiglia e sul pianeta.

Scritto da Philips Avent in collaborazione con scienziati e psicologi perinatali