Restare in salute nelle ultime settimane

Con il travaglio imminente, probabilmente vorrai rimanere nelle vicinanze di casa. I lunghi viaggi in auto vanno evitati e probabilmente ne fai volentieri a meno in questa fase della gravidanza! La scelta migliore è restare vicino a casa e allo stesso tempo cercare di non annoiarsi. Puoi invitare gli amici da te o trovare qualcosa di nuovo da fare nella tua zona.

Assicurati di avere sempre il telefono con te e che sia completamente carico, in modo da poter chiamare qualcuno appena senti le prime contrazioni. Dovunque tu vada, assicurati di avere un buon segnale di rete: pensa se durante una bella passeggiata in campagna ti iniziassero le contrazioni, ma non ci fosse copertura!