Per ridurre le gocce in seguito allo spegnimento dell'apparecchio, dopo aver premuto il pulsante ON-OFF per spegnere l'apparecchio, muovilo avanti e indietro alcune volte per rimuovere l'acqua presente tra le due spazzole in microfibra. Se necessario, puoi rimuovere le ultime gocce con un panno.



Per evitare tracce d'acqua sul pavimento, prova a effettuare rotazioni meno intense con il dispositivo e a evitare di muovere l'apparecchio lateralmente. Se disponibile sull'apparecchio*, puoi attivare la modalità di assorbimento dell'acqua premendo il pulsante della modalità di pulizia. Tutta l'acqua rimasta sul pavimento verrà assorbita. Quando utilizzi questa modalità, dall'apparecchio non fuoriesce più acqua e la potenza di aspirazione aumenta per 45 secondi prima che l'apparecchio torni alla normale modalità umida.



Quando sollevi l'apparecchio sopra la soglia di una porta, un tappeto o una scala, ti consigliamo di attivare prima la modalità di assorbimento dell'acqua e poi sollevare l'apparecchio. In questo modo si eviterà la fuoriuscita di acqua dalla bocchetta bagnata.