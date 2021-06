Ti sei mai rigirato nel letto in una calda notte d'estate o hai sentito freddo in una gelida sera d'inverno? La temperatura dell'aria ha un impatto sul sonno REM (movimento rapido degli occhi), quindi conoscere la temperatura giusta per dormire è importante, ma cosa significa esattamente "giusta"?

Se la temperatura della tua camera da letto è di 12°C o inferiore, molto probabilmente avrai difficoltà a prendere sonno.

Se la tua camera da letto supera i 24°C, probabilmente sarai troppo irrequieto per dormire bene.

La temperatura ideale per dormire è di 16-18 °C. Potrebbe sembrare un po’ fredda, ma la nostra temperatura corporea scende la sera, come naturale processo di preparazione al sonno.

Tieni presente che gli anziani e i bambini spesso hanno bisogno di una camera da letto leggermente più calda. Un termometro per ambienti può essere utile per sapere se una stanza ha la temperatura giusta per i suoi occupanti.

Questa è la temperatura ideale della camera da letto, ma per quanto riguarda il rapporto tra umidità e qualità del sonno, qual è il miglior equilibrio tra aria non troppo umida e non troppo secca?