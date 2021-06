Ora che sappiamo cos’è un umidificatore e a cosa serve, è chiaro che il suo scopo è quello di aumentare i livelli di umidità. Ma come funziona? Il processo di funzionamento di un umidificatore è concettualmente semplice, ma ci sono tecnologia ed esperienza ingegneristica alla base della domanda “umidificatore: come funziona?”



Essenzialmente, un umidificatore spruzza vapore acqueo nell’aria per aumentare l’umidità. Quell’acqua proviene da un processo di evaporazione.



In dispositivi di alta qualità, come l’umidificatore d’aria 3000 Series di Philips, questo processo crea un vapore igienico che diventa rapidamente invisibile. Quel vapore, non solo aiuta ad aumentare i livelli di umidità, ma rende anche più difficile il trasporto dei batteri nell’aria. Con un dispositivo 2 in 1 come questo, puoi utilizzare la funzione umidificatore per purificare l’aria e creare un ambiente sano.



Quando utilizzi un umidificatore, ricordati di seguire questi passaggi:



Leggi sempre il manuale e segui i consigli riportati.



Tienilo su una superficie piana, lontano dalle pareti.



Mantieni il serbatoio dell’acqua pulito.



Assicurati che l’area sopra l’umidificatore sia sgombra.



Mantieni l’umidificatore pulito.