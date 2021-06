Il metodo di preparazione fa la differenza tra caffè americano e caffè espresso. Sia il caffè americano che l'espresso si preparano con caffè macinato e acqua calda. L'espresso, però, viene preparato facendo passare un getto di acqua calda ad alta pressione nel caffè macinato in meno di 30 secondi. Questo è diverso dalla preparazione del caffè americano, in cui l’acqua calda filtra lentamente attraverso il caffè.



Per essere precisi, nel caffè americano la pressione è semplicemente una sorta di pressione di gravità. La pressione per un espresso, invece, è generalmente di nove bar (130 psi). Questa è una quantità significativa ed è quella che conferisce all'espresso un sapore così intenso in così poco tempo. Ecco perché una macchina per caffè espresso è ideale per preparare questo tipo di bevanda. Sebbene ci siano vari metodi che non richiedono una macchina apposita, una macchina per caffè espresso automatica può garantire precisione nella preparazione e un espresso di qualità elevata.



La dimensione dei chicchi è un'altra differenza tra caffè espresso e caffè americano. I chicchi macinati medi sono la raccomandazione standard per la preparazione del caffè americano. Per un espresso, le miscele sono macinate più fini per agevolare la rapidità di estrazione. Assicurati, però, che i chicchi non siano eccessivamente fini, poiché potrebbero ostruire la macchina. In altre parole, si consiglia l’uso di chicchi di caffè che siano macinati da piccoli a medi per un espresso.