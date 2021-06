Un latte macchiato è molto simile a un cappuccino: dopotutto, entrambi contengono caffè espresso, latte montato e schiuma. Allora, qual è la differenza tra latte macchiato e cappuccino? La principale differenza tra le due bevande risiede unicamente nella quantità di latte. Ecco gli ingredienti del latte macchiato e del cappuccino e le indicazione per prepararli:

Un latte macchiato è composto da uno o due tazzine di caffè espresso e una maggiore quantità di latte montato, oltre a un sottile strato di schiuma di latte, mentre un cappuccino ha molta più schiuma.

Per fare un latte macchiato, è sufficiente preparare un espresso e versarlo nella tazza, poi montare il latte e aggiungerlo all'espresso.

Preferisci preparare un cappuccino cremoso? Aggiungi una tazzina di caffè espresso e versa lentamente il latte montato sul caffè tenendo inclinata la tazza.



Vuoi provare tu stesso? Abbiamo tutte le informazioni su come preparare un cappuccino perfetto a casa.



Consiglio: latte macchiato o cappuccino? Il modo in cui si monta il latte fa la differenza fra le due bevande. Per un cappuccino, devi montare il latte con la lancia a vapore più vicina alla superficie del latte per creare più schiuma. Tuttavia, se stai preparando un latte macchiato, inserisci la lancia più in basso nella brocca per dare al latte una consistenza più leggera e meno schiumosa. Invece, qual è la differenza tra cappuccino e caffè latte? Possiamo dire che caffelatte è un cappuccino senza schiuma. Le quantità di latte e caffè sono infatti le stesse, mentre il latte non viene montato per preparare il caffelatte.