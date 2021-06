Prima che scoppiasse la tendenza del cold brew, c'era la bevanda al caffè freddo. Questa è ancora molto popolare tra gli amanti del caffè. Ma, cos'è il caffè freddo?Il caffè freddo viene preparato allo stesso modo di un caffè tradizionale con acqua calda. Il modo più facile di preparare un caffè freddo è farlo con la moka o con una macchina professionale e lasciarlo raffreddare. A differenza del caffè tradizionale, il caffè freddo viene versato sul ghiaccio prima di essere servito, in modo che sia una bevanda fresca. Quindi, ci sono due differenze fondamentali tra il cold brew e il caffè freddo in termini di processo di preparazione: la temperatura dell'acqua e il tempo di macerazione della polvere di caffè.Nella preparazione del caffè freddo, il caffè macinato viene lasciato in infusione per un periodo di tempo più breve del cold brew, per questo il caffè freddo è meno concentrato rispetto al cold brew. Inoltre, il caffè freddo si diluisce man mano che viene versato sul ghiaccio e generalmente è servito con l’aggiunta di acqua. Un normale caffè freddo contiene circa 165 mg di caffeina.Oltre a differire nel contenuto di caffeina, c'è una differenza tra caffè cold brew e caffè freddo in termini di gusto. Il cold brew ha un sapore molto più forte, ma tende anche ad avere un gusto più morbido e meno amaro. Questo perché il caffè viene estratto più lentamente e con acqua fredda. Dai un'occhiata a questo articolo per informazioni su come preparare il tuo caffè freddo fatto in casa.Ora che conosci la differenza tra caffè freddo e cold brew, puoi ordinarli senza nessun timore al bar!