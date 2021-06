1. Macchina da caffè automatica con vassoio anti goccia





Se vuoi sapere come fare un buon caffè a casa facilmente e in modo che si possano preparare più bevande, questo metodo è ottimo per iniziare.



Riempi il serbatoio dell'acqua con l’acqua fredda di una caraffa filtrante, tenendo conto dei livelli indicati per l'acqua. La quantità di caffè usata per l’infusione di una tazza di caffè è di circa 2 cucchiai di caffè ogni 180 ml di acqua.



Trucco utile: usi i chicchi di caffè? Per la giusta macinatura si impiega un tempo simile a quello di erogazione, per avere così un aroma sempre fresco.



Metti il filtro nel cestino. Macina i chicchi fino a quando non hanno un aspetto simile alla sabbia e inseriscili nel filtro. Accendi la macchina e attendi che l'acqua passi attraverso il filtro con il caffè.



Consiglio del barista: sciacquare i filtri di carta con acqua calda per rimuovere eventuali sostanze chimiche prima di erogare.