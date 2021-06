Innanzitutto: quanto durano i chicchi di caffè? Per quanto riguarda il gusto, i chicchi di caffè raggiungono l’apice aromatico dai due ai dieci giorni dalla tostatura. Anche se il gusto potrebbe non essere così incredibile, gran parte del sapore si mantiene fino a circa 30 giorni dalla tostatura. Dopo questo periodo, la maggior parte dei chicchi sono considerati stantii.



Tieni presente che stantio non è la stessa cosa di imbevibile. I chicchi di caffè possono effettivamente essere bevibili per anni. Quindi, in quel caso, perché è importante sapere come conservare il caffè in grani se i chicchi rimangono bevibili per così tanto tempo? Per dirlo in modo semplice, il gusto del tuo caffè dipende in ultima analisi dalla freschezza dei chicchi.



Qual è il modo migliore per conservare il caffè? La cosa più importante da ricordare è tenere i chicchi fuori dal frigorifero e dal congelatore. Questa è una delle credenze sbagliate più comuni sulla conservazione del caffè. Poiché i chicchi di caffè sono porosi, assorbono altri aromi. Ciò significa che, se hai un profumo o un cibo forte nel tuo frigorifero, ci sono buone probabilità che la tua tazza di caffè abbia un sapore strano. Il frigorifero può anche far spingere il grasso dei chicchi in superficie, il che si traduce in un rapido invecchiamento.



Se sei costretto a congelare i chicchi di caffè, assicurati che il sacchetto non sia aperto e ricordati di scongelare i chicchi a temperatura ambiente prima della tostatura. Comunque, tieni presente che scongelando il caffè, potresti sacrificare parte del gusto.



Se vuoi sapere come conservare i chicchi di caffè in modo ottimale, segui questi suggerimenti:

Tienili lontani dal frigorifero e dal congelatore. Il caffè in frigorifero, sia a chicchi che macinato, non andrebbe mai messo.



Metti i chicchi in un contenitore ermetico.

Evita i contenitori trasparenti, poiché la luce può compromettere il gusto del caffè.



Conserva il contenitore in un luogo fresco, evitando fonti di calore come il forno.



Conserva i chicchi in un luogo buio e lontano dalla luce solare diretta.



Quando inizi a usare le corrette tecniche di conservazione del caffè, puoi gustare caffè appena fatto e bevande espresso ogni mattina.