Come decorare la tua ricetta di affogato al caffè





Una volta che sai come fare l'affogato al caffè, perché non aggiungere il tuo tocco a questo dolce a base di caffè? Completa il tuo affogato con nocciole tritate, scaglie di cioccolato fondente, biscotti sbriciolati o frutti di bosco. Le possibilità di assecondare le tue voglie dolci sono infinite in questa preparazione gelato-espresso.



Ecco qua: come fare un delizioso affogato al caffè che i tuoi ospiti non riusciranno a smettere di mangiare. Il significato di affogato più appropriato potrebbe anche essere "Ne voglio ancora", poiché è esattamente ciò che i tuoi ospiti ti diranno dopo aver provato questo dessert di gelato e caffè espresso. Sono finiti i tempi in cui si doveva scegliere tra caffè e dolce: adesso puoi offrire ai tuoi familiari e ai tuoi amici una gustosa combinazione, preparando un fantastico caffè affogato fatto in casa.