Il modo migliore per pulire le piastrelle di terracotta



I pavimenti in pietra naturale, come ad esempio in terracotta, sono più delicati e dovrebbero essere trattati con un detergente specifico delicato e un panno morbido. Non utilizzare prodotti per la pulizia della casa, poiché potrebbero danneggiare lo strato protettivo di cera del pavimento e non usare acidi sui pavimenti in terracotta.



Che il tuo pavimento sia satinato, ruvido, opaco o lucido, con il giusto metodo di pulizia e i prodotti adeguati saprai come pulire le piastrelle di ceramica e altri tipi di piastrelle senza fare troppi sforzi.