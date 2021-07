Come lavare il pavimento in parquet





La cosa migliore del pavimento in parquet è che non solo ha un aspetto elegante, ma, in teoria, è anche facile da pulire. Durante la pulizia, assicurati che il mocio sia solo leggermente inumidito e non completamente bagnato. Troppa acqua rischia di far gonfiare il pavimento a lungo andare. Il modo migliore di pulire il parquet è quello di utilizzare un detersivo specifico per pavimenti in legno.