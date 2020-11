Philips si è posta l’obiettivo di migliorare la vita di 3 miliardi di persone ogni anno entro il 2030 e di rendere il mondo più sano e sostenibile attraverso l'innovazione. Philips pone al centro dell’attenzione il benessere degli individui e, per fare questo, parte proprio dalle sue persone. In Philips vogliamo promuovere un ambiente di lavoro inclusivo in cui le persone siano apprezzate e accettate per la loro unicità e in cui tutti possano essere se stessi, abbracciando la diversità nel senso più ampio.



Life is better when #youareyou