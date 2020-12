L'applicazione mobile SleepMapper ("App") fornisce dati e controllo sul vostro dispositivo SmartSleep e sul dispositivo SmartSleep Sleep & Wake-up Light, oltre ad altri servizi ("Servizi"). L'Avviso sulla privacy è inteso per aiutarvi a capire le nostre pratiche sulla privacy quando usufruite dei nostri Servizi, compresi il tipo di dati raccolti, il motivo per cui li raccogliamo e come li utilizziamo, nonché i vostri diritti individuali.

SleepMapper utilizza i dati personali raccolti o elaborati dai dispositivi SmartSleep e SmartSleep Sleep & Wake-up Light (“Dispositivo”) e/o dall'applicazione mobile SleepMapper ("App").

Il presente Avviso sulla privacy si applica ai dati personali raccolti o elaborati dal Dispositivo e/o dall'App, controllati da o sotto il controllo di Koninklijke Philips N.V. o di qualsiasi affiliato o sussidiario (”Philips”, “nostro”, “noi” o “a noi”).

Si prega inoltre di leggere il nostro Avviso sui Cookie (reperibile una volta effettuato l'accesso all'App) e le Condizioni d'uso che descrivono i termini e le condizioni entro i quali utilizzerete i nostri Servizi.

Quali dati personali vengono raccolti e a quale scopo

Riceviamo e raccogliamo i dati personali, come descritto sotto in dettaglio, quando forniamo i nostri Servizi, ovvero quando accedete, scaricate, installate il Dispositivo o l'App, oppure quando utilizzate i nostri Servizi. Possiamo utilizzare tali dati personali per realizzare i Servizi da voi richiesti come necessità contrattuale, al fine di operare, fornire, migliorare, personalizzare, supportare e commercializzare i nostri Servizi sulla base del nostro interesse legittimo, oppure al fine di conformarci agli obblighi legali a cui potremmo essere soggetti. Se non desiderate farci raccogliere ed elaborare i vostri dati personali, non potrete utilizzare tutti i Servizi forniti dall'App.

Dati personali sensibili

Prima di raccogliere i vostri dati personali sensibili, vi informeremo e vi chiederemo esplicito consenso. I dati sensibili raccolti nell'App includono le vostre modalità di sonno, le metriche del sonno, ad esempio quando siete andati a dormire; quando vi svegliate, le ore di sonno totali, la vostra attività a onde lente; i suoni forniti dal dispositivo: la durata dei suoni forniti; le vostre fasi del sonno; quante volte vi svegliate durante la notte e per quanto tempo rimanete svegli. Inoltre, se utilizzate il dispositivo SmartSleep Deep Sleep Headband & Wake-up Light, saranno raccolti dati ambientali, quali temperatura, umidità, livello di luce e pressione sonora nella stanza. Potrete revocare il vostro consenso in ogni momento, senza che questo infici la legittimità dell'elaborazione, sulla base del consenso dato prima di revocarlo.

Dati personali sensibili

Vi chiediamo di non inviarci o rivelarci dati personali sensibili (es. numero di previdenza sociale, informazioni relative a origini razziali o etniche, opinioni politiche, religione o altri credi, stato di salute, biometrica o caratteristiche genetiche, passato criminale o adesione a sindacati) su o a mezzo dell'App o in alcun altro modo.

Dati dell'account

Raccoglieremo noi i vostri dati personali al momento della creazione dell'account. Potrete accedere all'App usando un account MyPhilips oppure potete creare un nuovo account Philips. I dati personali da noi raccolti includono il vostro nome utente, nome, indirizzo e-mail, Paese, lingua e password.

I dati raccolti sono utilizzati per creare e gestire l'account dell'App. Potete usare il vostro account per accedere all'App in modo sicuro. Il vostro account sarà utilizzato per inviarvi un'e-mail di benvenuto e verificare il vostro indirizzo e-mail, per comunicare con voi in risposta ai vostri quesiti e per inviarvi avvisi strettamente legati al servizio, ad esempio, se il nostro servizio viene temporaneamente sospeso per manutenzione. Il vostro account sarà utilizzato per identificarvi in modo univocoal fine di fornirvi informazioni relative al vostro utilizzo del dispositivo/i e ai vostri dati sul sonno. Utilizzeremo il numero di serie del dispositivo e il numero di prodotto CTN per identificare il tipo di dispositivo che usate se contattate il nostro Servizio Clienti per assistenza prodotti o domande. Utilizzeremo i vostri dati di registrazione per creare e gestire il vostro account o per registrare il vostro acquisto, oppure per ordinare un prodotto o un servizio.

Altri dati forniti

Questi dati includono i dati da voi forniti. I dati da voi immessi nell'App includono il sesso, la data di nascita (mese/anno), le ore medie di sonno e le ore di sonno desiderate.

I dati raccolti sono utilizzati per calcolare il vostro punteggio di sonno personalizzato. Questo vi aiuterà a migliorare il vostro sonno, le vostre abitudini di sonno e risveglio e vi permetterà di effettuare cambiamenti per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di sonno e migliorarne la routine. Calcolando il progresso del vostro obiettivo e fornendo dati quali l'orario in cui siete andati a dormire, il sonno, il risveglio, possiamo fornirvi consigli su come raggiungere i vostri obiettivi.

Dati del dispositivo

Potremmo raccogliere dati specifici sul dispositivo quando installate, accedete o utilizzate il Dispositivo. Questi includono dati sul vostro Dispositivo, compreso il numero unico di dispositivo utente. Raccogliamo inoltre dati inerenti la sessione e l'utilizzo, i quali sono legati al vostro utilizzo del Dispositivo

Se utilizzate il Dispositivo SmartSleep Deep Sleep Headband, il Dispositivo registra i dati (modalità di sonno, segnale e impedenza, metriche del sonno quali: quando siete andati a dormire, quando vi svegliate, le ore di sonno totali, la vostra attività a onde lente; i suoni forniti dal dispositivo, la durata dei suoni forniti, le vostre fasi del sonno, quante volte vi svegliate durante la notte e per quanto tempo rimanete svegli e li sincronizza all'App. Tali dati includono inoltre il numero unico di Dispositivo utente, dati inerenti la sessione e l'utilizzo, ovvero dati che riguardano il vostro uso del Dispositivo

I dati raccolti saranno utilizzati per fornire all'utente e a Philips i dati legati al vostro utilizzo del dispositivo. L'App potrebbe utilizzare tali dati per visualizzare se state migliorando il vostro sonno nel tempo, tracciando e visualizzando i risultati del sonno oppure per visualizzare i dati ambientali ed eventi legati al sonno. Philips utilizza questi dati per migliorare la vostra esperienza con questi prodotti (es. qualità e funzionalità) e con altri prodotti Philips. Utilizziamo inoltre questi dati per fornirvi dei suggerimenti pertinenti e per condurre ricerche al fine di sviluppare e valorizzare la vostra esperienza con questi prodotti oltre che per rinnovarli e migliorarli.

Se utilizzate il Dispositivo SmartSleep Sleep & Wake-up Light, il Dispositivo registra le impostazioni e i dati del sensore ambientale quali temperatura, umidità, livello di luce e pressione sonora, e li convoglia nell'App. Tali dati includono inoltre il numero unico di Dispositivo utente, dati inerenti la sessione e l'utilizzo, ovvero dati che riguardano il vostro uso del Dispositivo/i.

I dati raccolti registrano le impostazioni da voi attivate, quali le funzioni come allarme, respirazione a riposo, funzione crepuscolare (es. a che ora è impostato l'allarme, luce e suono scelti), luce notturna e orario di coricamento. Registra inoltre i dati del sensore ambientale quali temperatura, umidità, livello di luce e pressione sonora]. SmartSleep Sleep & Wake-up Light traccia inoltre il numero unico del Dispositivo Utente, i dati inerenti la sessione e l'utilizzo (es. luce, suono, display e funzionalità), aggiornamenti firmware, reset Dispositivo, posizione, fuso orario, potenza del segnale WiFi, i quali forniscono informazioni sul vostro utilizzo del Dispositivo. I dati raccolti saranno sincronizzati via WiFi con l'App e/o altri sistemi di archiviazione dati.

Cookie

Utilizziamo cookie, tag o tecnologie similari per operare, fornire, migliorare, capire e personalizzare i nostri Servizi. I cookie ci permettono di riconoscere il vostro dispositivo mobile e raccogliere i vostri dati personali inclusi il numero unico del Dispositivo utente, l'indirizzo IP del vostro dispositivo mobile, il tipo di browser Internet oppure il sistema operativo da voi usato, i dati inerenti sessione e utilizzo, o i dati relativi alle prestazioni del servizio, ovvero i dati riguardanti il vostro utilizzo dell'App.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di cookie o tecnologie simili usate in questa App, vi preghiamo di leggere il nostro Avviso sui cookie, reperibile alla sezione impostazione privacy dell'App.

Dati posizione

Se autorizzate l'accesso ai dati inerenti la posizione, potremmo reperire la posizione geografica del vostro dispositivo mobile. Potrete bloccare la raccolta di dati di geolocalizzazione in ogni momento alla sezione impostazioni della vostra App o dispositivo mobile.

I dati inerenti la posizione del vostro dispositivo saranno utilizzati per attivare i servizi Bluetooth (solo Android).

Assistenza clienti

Potrete fornirci dati relativi al vostro utilizzo dei nostri Servizi, inclusi l'interazione con Philips e una modalità per contattarvi, affinché possiamo fornire assistenza al cliente. Operiamo e forniamo i nostri Servizi, inclusi assistenza al cliente, miglioramento, sistemazione e personalizzazione dei nostri Servizi. Utilizziamo inoltre i vostri dati per rispondervi quando ci contattate.

Dati combinati

Possiamo combinare i vostri dati personali, inclusi i dati dell'account, altri dati da voi forniti, i dati sul dispositivo, i dati sulla posizione, i dati raccolti durante le vostre e-mail, app e prodotti collegati, indirizzo IP, cookie, informazioni sul dispositivo, comunicazioni su cui cliccate o che toccate e dettagli sulla posizione. I dati potranno essere combinati e resi anonimi per migliorare il contenuto, la funzionalità e l'usabilità dell'App, del dispositivo/i, dei nostri prodotti e servizi e per sviluppare nuovi prodotti e servizi.

Possiamo combinare e utilizzare i dati anonimi raccolti dal dispositivo e dall'App e condividerli con altre società del Gruppo Philips e con terze parti affidabili:

Possiamo combinare e utilizzare i dati anonimi ai fini di ulteriori ricerche scientifiche relative al sonno, a scopi di pubblicazione clinica o scientifica, come giornali di letteratura, Libri bianchi o simposi professionali, e potranno essere usati a scopi di comunicazione di marketing per il prodotto.

Se acquistate dispositivi addizionali collegati a Philips, potremo combinare i dati dai dispositivi all'interno dell'App per migliorare la vostra esperienza di sonno e le funzionalità dell'App, solo dopo aver ottenuto il vostro consenso.

Marketing

Se scegliete di ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, che potrebbero esservi utili, potremmo inviarvi comunicazioni di marketing e promozionali per e-mail. Potrete rivedere la vostra decisione e cancellare l'iscrizione a tali comunicazioni in ogni momento.

Permessi

L'App può richiedere il vostro permesso per accedere al vostro telefono o sensori (es. fotocamera, WiFi, geolocalizzazione o Bluetooth) o ad altri dati (es. foto, calendario o contatti) sul dispositivo mobile.

Utilizziamo tali dati unicamente se necessario per offrirvi i Servizi e solo dopo aver ottenuto il vostro esplicito consenso. Utilizziamo i dati relativi al tempo per presentare i vostri dati sul sonno in allineamento con il vostro dispositivo mobile.

Talvolta il consenso rappresenta una precondizione tecnica dei sistemi operativi del vostro dispositivo mobile. In tal caso, l'App potrebbe chiedervi il permesso di accedere a tali sensori o dati, tuttavia non raccoglieremo tali dati, a meno che non sia necessario per fornirvi il Servizio App e solo previo consenso esplicito.

Con chi sono condivisi i Dati personali?

Philips può divulgare i vostri dati personali a fornitori di servizi terzi, partner commerciali, o a terzi, in ottemperanza all'Avviso sulla privacy e/o alla legge applicabile.

Fornitori di servizi

Lavoriamo con fornitori di servizi terzi, i quali ci aiutano ad operare, fornire, migliorare, capire, personalizzare, supportare e commercializzare i nostri Servizi.

Possiamo condividere i vostri dati personali con i seguenti fornitori di servizi:

Fornitori IT e Cloud

Tali fornitori di servizi forniscono l'hardware, software, la connessione di rete, l'archiviazione, i servizi transazionali necessari e/o la tecnologia correlata richiesta per l'esecuzione dell'App o per la fornitura dei Servizi.

Fornitori di servizi di analitica

Tali fornitori offrono servizi specifici per Adobe Analytics e Apptentive quali analitica di marketing e strumenti di comunicazione.

Philips richiede che i suoi fornitori di servizi offrano un adeguato livello di protezione dei vostri dati personali, simile al livello da noi garantito. Richiediamo ai nostri fornitori di servizi che elaborino i vostri dati personali unicamente nel rispetto delle nostre istruzioni ed esclusivamente per gli scopi sopra menzionati, che limitino l'accesso alla quantità minima di dati necessaria per fornire il servizio specifico, e che garantiscano la sicurezza dei vostri dati personali

Altre parti terze

Philips può inoltre cooperare con terze parti che elaborino i vostri dati personali per i loro scopi. Vi preghiamo di leggere accuratamente i loro avvisi sulla privacy nei quali informano delle loro pratiche di privacy, del tipo di dati personali che raccolgono, dell'uso che ne fanno, della loro elaborazione e protezione.

Laddove Philips condividesse i dati personali con terze parti che utilizzano i vostri dati personali per i loro scopi, Philips garantirà di informarvi e/o di ottenere il vostro consenso nel rispetto delle leggi applicabili prima di condividerli.

A volte, Philips vende un'azienda o parte di essa a un'altra azienda. Tale trasferimento di proprietà potrebbe includere il trasferimento dei dati personali degli utenti correlati all'attività in questione all'azienda acquirente. La globalità dei nostri diritti ed obblighi specificati in Avviso sulla Privacy è liberamente assegnabile da Philips a un qualsivoglia dei nostri affiliati, in relazione a fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di attività, oppure per legge o altrimenti, e trasferiremo i vostri dati personali a un qualsivoglia dei nostri affiliati, organismi successori o nuovi proprietari.

Trasferimento transfrontaliero

I vostri dati personali possono essere salvati ed elaborati in qualsiasi Paese in cui disponiamo di strutture o in cui vi siano nostri fornitori di servizi, e, utilizzando i Servizi, acconsentirete al trasferimento (se applicabile) di dati a Paesi al di fuori del vostro Paese di residenza, nei quali potrebbero vigere regolamentazioni di protezione diverse da quelle applicate nel vostro Paese. In talune circostanze, i tribunali, le forze dell'ordine, le agenzie regolatorie o le autorità preposte alla sicurezza in tali altri Paesi possono essere autorizzati ad accedere ai vostri dati personali.

Se vi trovate nello SEE, i vostri dati personali possono essere trasferiti ai nostri affiliati o fornitori di servizi in Paesi non SEE riconosciuti dalla Commissione europea come fornitori di un livello adeguato di protezione dei dati, in ottemperanza agli standard SEE (è disponibile l'elenco completo di tali Paesi qui [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Per trasferimenti da SEE a Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, quali gli Stati Uniti, abbiamo messo in pratica misure adeguate, quali le nostre Norme Vincolanti d'Impresa per il Cliente e i Dati di Partner Commerciali e Fornitori e/o clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea al fine di proteggere i vostri Dati Personali. Potete ottenere una copia delle suddette misure seguendo il link di sopra o contattando privacy@philips.com.

Per quanto tempo conserviamo i vostri dati?

Conserviamo i vostri dati personali per il tempo necessario o permesso alla luce degli scopi per cui i dati sono stati raccolti. I criteri da noi usati per determinare i nostri periodi di conservazione includono: (i) il lasso di tempo in cui utilizzate l'App e i Servizi; (ii) la presenza di un obbligo legale a cui siamo soggetti; o (iii) l'eventualità in cui la conservazione sia consigliabile alla luce della posizione legale (ad esempio in relazione agli statuti applicabili di limitazione, contenziosi o indagini regolatorie).

Le vostre scelte e i vostri diritti

Se desiderate presentare una richiesta di accesso, rettifica, cancellazione, restrizione o obiezione all'elaborazione dei dati personali da voi precedentemente fornitici, oppure se desiderate presentare una richiesta al fine di ricevere una copia elettronica dei vostri dati personali a scopi di trasmissione ad un'altra società (nella misura in cui tale diritto alla portabilità dei dati sia a voi garantito dalla legge applicabile), potete contattarci al privacy@philips.com. Risponderemo alla vostra richiesta nel rispetto della legge applicabile.

Nella vostra richiesta, vi preghiamo di chiarificare a quali dati desiderate accedere, rettificare, cancellare, limitare o sulla cui elaborazione desiderate presentare obiezione. Ai fini della vostra protezione, possiamo unicamente gestire le richieste relative ai dati personali associati al vostro account, al vostro indirizzo e-mail o ad altri dati account da voi usati per inviarci la vostra richiesta, e potremmo necessitare di verificare la vostra identità prima di elaborare la vostra richiesta. Cercheremo di gestire la vostra richiesta non appena ragionevolmente possibile.

Si prega di notare che, se usufruirete delle (alcune delle) vostre scelte e diritti, potreste non essere più capaci, in toto o in parte, di utilizzare i nostri Servizi.

Protezione dei dati personali dell'utente

Adempiamo con serietà alla nostra responsabilità in merito alla protezione dei dati da voi forniti a Philips in caso di alterazione accidentale o non autorizzata, perdita, uso improprio, divulgazione o accesso. Philips adotta diverse tecnologie di sicurezza e misure tecniche e organizzative per aiutarvi a proteggere i vostri dati. A questo scopo, implementiamo, tra le altre attività, i controlli degli accessi, utilizziamo firewall e protocolli sicuri.

Informazioni speciali per i genitori

Sebbene i Servizi non siano diretti ai minorenni, come specificato dalla legge applicabile, la politica di Philips impone che siano rispettate le norme che richiedono l'autorizzazione di un genitore o di un tutore per la raccolta, l'utilizzo o la divulgazione di dati personali di minorenni. Ci impegniamo a proteggere la privacy dei minorenni e incoraggiamo fortemente i genitori e i tutori a svolgere un ruolo attivo nelle attività e interessi online dei minori.

Se un genitore o un tutore fosse a conoscenza che il figlio ci ha fornito i suoi dati personali senza il loro consenso, è pregato di contattarci alprivacy@philips.com Qualora venissimo a conoscenza che un minore ci ha fornito i suoi dati personali, provvederemo ad eliminarli dai nostri registri.

Informazioni specifiche locali: Diritti di privacy per gli utenti della California (solo USA)

Ai sensi del Codice civile della California, Sezione 1798.83, i nostri clienti residenti nello stato della California hanno il diritto di richiedere e ottenere gratuitamente una volta all'anno informazioni sulla divulgazione delle informazioni personali (se presenti) a terze parti ai fini di comunicazioni commerciali dirette (direct marketing) da parte di tali terze parti, nel precedente anno solare. Se applicabile, tali informazioni includono un elenco di categorie di informazioni personali condivise e i nomi e gli indirizzi delle terze parti con le quali le informazioni sono state condivise nell'anno solare immediatamente precedente. Se siete residenti in California e desiderate presentare una tale richiesta, vi preghiamo di visitare il nostro sito web sulla privacy: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Modifiche apportate al presente Avviso sulla privacy

I nostri Servizi possono essere modificati di tanto in tanto senza preavviso. Per tale motivo, ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare, di tanto in tanto, il presente Avviso sulla privacy. Quando aggiorniamo questo Avviso sulla privacy, provvediamo inoltre all'aggiornamento della data in alto sull'Avviso sulla privacy.

Vi incoraggiamo a verificare regolarmente l'ultima versione di questo Avviso sulla privacy.

Il nuovo Avviso sulla privacy sarà effettivo immediatamente alla pubblicazione. Se non accettate l'avviso aggiornato, siete pregati di modificare le preferenze oppure di prendere in considerazione l'ipotesi di non utilizzare i nostri Servizi. Continuando ad accedere e utilizzare i nostri Servizi dopo che tali modifiche siano divenute effettive, riconoscete di essere stati informati e di accettare l'Avviso sulla privacy aggiornato.

Contatti

In caso di domande su questo Avviso sulla privacy o sul modo in cui Philips utilizza i vostri dati personali, vi preghiamo di contattare il nostro Responsabile della Protezione Dati al privacy@philips.com. In alternativa, avete il diritto di presentare un reclamo presso l'autorità di vigilanza competente nel vostro Paese o regione.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Paesi Bassi