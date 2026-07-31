“La 200ª installazione BlueSeal rappresenta un traguardo importante nel percorso di innovazione di Philips e testimonia come sia possibile coniugare qualità delle cure, sostenibilità e resilienza delle infrastrutture sanitarie. Oggi ogni scelta tecnologica può contribuire a rendere il sistema sanitario più efficiente e responsabile, riducendone l'impatto ambientale senza rinunciare alla qualità diagnostica richiesta dalla pratica clinica. La collaborazione con J|medical dimostra come la condivisione di una stessa visione possa tradursi in innovazioni concrete a beneficio dei professionisti sanitari, degli atleti e dei pazienti", ha dichiarato Alessandro Leo, business leader imaging Philips Italia, Israele e Grecia.



Gino Carnazza, direttore tecnico diagnostica per immagini di J|medical, ha dichiarato: “La nuova risonanza magnetica da 1.5 tesla BlueSeal della Philips, dotata di software di intelligenza artificiale di ultima generazione, permette di ottenere immagini di alta qualità in tempi di esecuzione significativamente ridotti. Questo si traduce in diagnosi altamente affidabili garantendo contemporaneamente un elevato comfort per il paziente”.



Cuore della famiglia BlueSeal è un magnete completamente sigillato che utilizza soltanto circa 7 litri di elio, rispetto ai circa 1.500 litri richiesti dai sistemi convenzionali4 . Una soluzione che elimina la necessità di ricariche durante l'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura e contribuisce a preservare una risorsa strategica per numerose applicazioni sanitarie e scientifiche. Un'architettura che, oltre a ridurre l'impatto ambientale, rende il sistema più resiliente: anche in caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica, la risonanza può tornare rapidamente operativa senza procedure straordinarie di reintegro del gas o interventi manutentivi complessi, contribuendo a garantire continuità operativa e maggiore affidabilità dell'infrastruttura diagnostica.



Philips BlueSeal integra inoltre soluzioni di intelligenza artificiale che consentono di ridurre i tempi di scansione fino al 50%5 in specifiche applicazioni cliniche, migliorando al tempo stesso qualità e risoluzione delle immagini fino al 65% . Un supporto concreto per aiutare i professionisti sanitari a lavorare in modo sempre più efficiente, favorendo decisioni cliniche rapide e affidabili.



J|medical è inoltre il primo centro in Italia a introdurre due importanti innovazioni sul sistema BlueSeal.La prima è la funzionalità SmartHeart: la nuova soluzione Philips basata sull'intelligenza artificiale per la risonanza magnetica cardiaca. Automatizzando in meno di 30 secondi la pianificazione dell'esame cardiaco, una fase tradizionalmente complessa che richiedeva diversi minuti, SmartHeart supporta gli specialisti nell'esecuzione degli studi cardiaci, rendendoli più rapidi, standardizzati e riproducibili, contribuendo a una più ampia diffusione dell’esame cardio in MR con una qualità diagnostica sempre più affidabile.



La seconda innovazione è l’introduzione di bobine SmartFit particolarmente leggere e flessibili che agevolano il posizionamento sul paziente e aumentano il comfort dello stesso.

Philips BlueSeal unisce alle sue caratteristiche intrinseche di sostenibilità, lo stato dell’arte delle soluzioni AI e di workflow in RM.