L’innovazione Philips nel nuovo centro diagnostico Ferrari di Maranello

Dichiara Benedetto Vigna, CEO di Ferrari: “Il nuovo Centro Diagnostico è un esempio concreto di co-prosperity: un progetto che nasce per le persone e grazie alle persone. Abbiamo realizzato in tempi record – meno di due mesi – una struttura che è il frutto di una stretta collaborazione tra aziende e tra pubblico e privato. L’eccellenza tecnologica trova il suo vero valore quando si unisce all’eccellenza umana: è questo il principio che ci ha guidato.”



La struttura opererà in stretta sinergia con il sistema sanitario pubblico, prevedendo anche l’erogazione di servizi diagnostici rivolti non solo alle persone Ferrari e alle loro famiglie, ma anche ai pazienti del territorio, con refertazione affidata agli specialisti dell’AUSL di riferimento. Un modello di collaborazione tra impresa e istituzioni orientato alla prevenzione e alla sostenibilità del sistema sanitario.