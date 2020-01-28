risultati finanziari del quarto trimestre

Evidenze per l’intero esercizio 2019 Aggiornamenti societari Frans van Houten, CEO: “È incoraggiante che i tre segmenti di business abbiano complessivamente totalizzato una crescita del 4% delle vendite su base comparabile e che il margine EBITA rettificato sia cresciuto di 120 punti base nel quarto trimestre, nonostante un contesto sfidante. Questa performance è stata in parte controbilanciata da minori royalties di PI rispetto al quarto trimestre del 2018, risultando in un 3% di aumento delle vendite su base comparabile e un miglioramento del margine EBITA rettificato di 50 punti base per il Gruppo. Gli ordini acquisiti su base comparabile sono aumentati di un ulteriore 3%, dopo la forte crescita del 10% del quarto trimestre del 2018. Per l’intero esercizio, siamo orgogliosi di aver fatto crescere le vendite fino a 19,5 miliardi di euro con il 4,5% di incremento su base comparabile, arrivando a un free cash flow di oltre 1 miliardo di euro, e aumentando gli utili netti operativi rettificati per azione del 15%. Il miglioramento di redditività di 10 punti base per l’anno non ha rispettato il nostro piano, in parte a causa di condizioni sfavorevoli. Guardando al 2020, continuiamo a vedere rischi geopolitici ed economici. Puntiamo a un incremento del 4-6% delle vendite su base comparabile e a un miglioramento del margine EBITA rettificato di circa 100 punti base, con un andamento della performance previsto in miglioramento nel corso dell’anno”. Segmenti di business Nel quarto trimestre, tutti i segmenti di business hanno registrato crescite e una maggiore profittabilità. Il business Diagnosis & Treatment ha registrato un incremento del 5% delle vendite su base comparabile nel trimestre, sulla scia di una crescita a una cifra alta nel segmento Image-Guided Therapy e una crescita a una cifra media nel segmento Ultrasound. Gli ordini acquisiti su base comparabile hanno mostrato una crescita a una cifra bassa dopo una crescita a una cifra alta nel quarto trimestre 2018. La crescita degli ordini acquisiti è stata guidata da una crescita a doppia cifra in Cina e in Europa Occidentale. L’aumento del margine EBITA rettificato al 16,3%, principalmente dovuto ad aumenti nelle vendite, è stato parzialmente controbilanciato da investimenti e dazi. Per l’intero esercizio, il business Diagnosis & Treatment ha segnato un incremento delle vendite su base comparabile del 5% e un aumento del margine EBITA rettificato del 12,7%. Il business Connected Care ha registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 2% nel trimestre, guidato da un incremento a una cifra media nel business Monitoring & Analytics. Gli ordini acquisiti su base comparabile hanno mostrato un incremento a una cifra media, trainato da una crescita a doppia cifra in Nord America e Cina. L’aumento del margine EBITA rettificato al 19,4%, principalmente dovuto all’aumento di vendite e produttività, è stato parzialmente controbilanciato da dazi. Per l’intero esercizio, il business Connected Care ha segnato un incremento del 3% delle vendite su base comparabile e il margine EBITA rettificato è sceso al 13,2%. Il business Personal Health ha registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 4% nel trimestre, guidato da una crescita a doppia cifra nel business Oral Healthcare e da una crescita a una cifra media nel business Personal Care. Il margine EBITA rettificato è cresciuto al 20,1%, principalmente grazie all’aumento delle vendite, l’impatto di un mix positivo e produttività, parzialmente controbilanciato dai dazi. Per l’intero esercizio, il business Personal Health ha segnato un incremento delle vendite su base comparabile del 5% e un aumento del margine EBITA rettificato al 16,1%. L’attenzione di Philips per l’innovazione e le partnership strategiche per diffondere la salute nel mondo e renderlo più sostenibile, ha dato luogo alle seguenti evidenze per il trimestre e l’intero esercizio: Revisione del business Domestic Appliances Philips ha annunciato questa mattina che rivedrà le opzioni per la futura ownership del business Domestic Appliances, iniziando il processo di creazione di una struttura legale separata per questo business. Il business Domestic Appliances è leader globale con vendite pari a 2,3 miliardi nel 2019 in elettrodomestici per la cucina, il caffè, la cura degli indumenti e della casa. Frans van Houten, CEO Philips, ha commentato: “Il business Domestic Appliances ha contribuito sensibilmente alla crescita di Philips, ma non si inserisce nell’ambito della strategia focalizzata sulle tecnologie per la salute; abbiamo scelto infatti di affinare ulteriormente il nostro focus nella salute e di investire nei nostri business legati al benessere del consumatore e alla salute in ambito professionale”. Frans van Houten: “A nome del Comitato Esecutivo di Philips, voglio ringraziare Carla per il contributo che ha portato in Philips, e le auguro il meglio per il suo futuro. Allo stesso tempo, sono lieto di annunciare Roy nel ruolo di nuovo leader del business Connected Care e vorrei sottolineare la sua esperienza di leadership globale, con una solida storia di business performance, e obiettivi raggiunti nei settori di strategia, innovazione digitale e sviluppo di nuovi business nei campi business-to-consumer e business-to-business”. Un successore del ruolo di Chief Business Leader Personal Health verrà annunciato a tempo debito. Il CEO di Philips Frans van Houten guiderà i business Personal Health ad interim. Cost saving Nel quarto trimestre del 2019, i risparmi hanno raggiunto i 125 milioni di euro di cui i risparmi del procurement hanno rappresentato 39 milioni di euro mentre le spese generali e i programmi di produttività 86 milioni di euro, contribuendo a generare un risparmio annuale di 480 milioni di euro nel 2019. Distribuzione del capitale Alla fine del quarto trimestre 2019, Philips ha completato il 41,5% del suo programma di buyback delle azioni da 1,5 miliardi ai fini della riduzione del capitale annunciato il 29 gennaio 2019. Ulteriori dettagli si possono trovare qui. Nel trimestre, Philips ha completato il ritiro di 8,5 milioni di azioni che erano state acquisite in occasione del programma di buyback delle quote sopra menzionato. Alla fine del terzo trimestre del 2019, il numero totale di quote emesse outstanding era pari a 890.973.790 azioni, rispetto a 914.184.087 azioni alla fine del quarto trimestre del 2018 Aggiornamento normativo Philips continua a occuparsi delle richieste di follow-up della US Food and Drug Administration (FDA) come parte degli impegni di rispettare gli obblighi secondo il Consent Decree [1]. [1] Secondo il Consent Decree, Philips continua a esportare la gamma di DAE e produrre e distribuire il defibrillatore esterno automatizzato (DAE) modello HS1/OnSite/Home negli Stati Uniti. La società potrebbe anche continuare a svolgere manutenzione dei DAE, posto che si rispettino determinate condizioni e che fornisca parti di ricambio e accessori del caso.
Cambiamenti di management all’interno del Comitato Esecutivo
Roy Jakobs, attualmente Chief Business Leader Personal Health, è stato nominato nuovo Chief Business Leader del business Connected Care con effetto immediato. Succede a Carla Kriwet, che lascerà l’azienda.
Evidenze per l’intero esercizio 2019
Aggiornamenti societari
Frans van Houten, CEO:
“È incoraggiante che i tre segmenti di business abbiano complessivamente totalizzato una crescita del 4% delle vendite su base comparabile e che il margine EBITA rettificato sia cresciuto di 120 punti base nel quarto trimestre, nonostante un contesto sfidante. Questa performance è stata in parte controbilanciata da minori royalties di PI rispetto al quarto trimestre del 2018, risultando in un 3% di aumento delle vendite su base comparabile e un miglioramento del margine EBITA rettificato di 50 punti base per il Gruppo. Gli ordini acquisiti su base comparabile sono aumentati di un ulteriore 3%, dopo la forte crescita del 10% del quarto trimestre del 2018.
Per l’intero esercizio, siamo orgogliosi di aver fatto crescere le vendite fino a 19,5 miliardi di euro con il 4,5% di incremento su base comparabile, arrivando a un free cash flow di oltre 1 miliardo di euro, e aumentando gli utili netti operativi rettificati per azione del 15%. Il miglioramento di redditività di 10 punti base per l’anno non ha rispettato il nostro piano, in parte a causa di condizioni sfavorevoli.
Guardando al 2020, continuiamo a vedere rischi geopolitici ed economici. Puntiamo a un incremento del 4-6% delle vendite su base comparabile e a un miglioramento del margine EBITA rettificato di circa 100 punti base, con un andamento della performance previsto in miglioramento nel corso dell’anno”.
Segmenti di business
Nel quarto trimestre, tutti i segmenti di business hanno registrato crescite e una maggiore profittabilità.
Il business Diagnosis & Treatment ha registrato un incremento del 5% delle vendite su base comparabile nel trimestre, sulla scia di una crescita a una cifra alta nel segmento Image-Guided Therapy e una crescita a una cifra media nel segmento Ultrasound. Gli ordini acquisiti su base comparabile hanno mostrato una crescita a una cifra bassa dopo una crescita a una cifra alta nel quarto trimestre 2018. La crescita degli ordini acquisiti è stata guidata da una crescita a doppia cifra in Cina e in Europa Occidentale. L’aumento del margine EBITA rettificato al 16,3%, principalmente dovuto ad aumenti nelle vendite, è stato parzialmente controbilanciato da investimenti e dazi. Per l’intero esercizio, il business Diagnosis & Treatment ha segnato un incremento delle vendite su base comparabile del 5% e un aumento del margine EBITA rettificato del 12,7%.
Il business Connected Care ha registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 2% nel trimestre, guidato da un incremento a una cifra media nel business Monitoring & Analytics. Gli ordini acquisiti su base comparabile hanno mostrato un incremento a una cifra media, trainato da una crescita a doppia cifra in Nord America e Cina. L’aumento del margine EBITA rettificato al 19,4%, principalmente dovuto all’aumento di vendite e produttività, è stato parzialmente controbilanciato da dazi. Per l’intero esercizio, il business Connected Care ha segnato un incremento del 3% delle vendite su base comparabile e il margine EBITA rettificato è sceso al 13,2%.
Il business Personal Health ha registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 4% nel trimestre, guidato da una crescita a doppia cifra nel business Oral Healthcare e da una crescita a una cifra media nel business Personal Care. Il margine EBITA rettificato è cresciuto al 20,1%, principalmente grazie all’aumento delle vendite, l’impatto di un mix positivo e produttività, parzialmente controbilanciato dai dazi. Per l’intero esercizio, il business Personal Health ha segnato un incremento delle vendite su base comparabile del 5% e un aumento del margine EBITA rettificato al 16,1%.
L’attenzione di Philips per l’innovazione e le partnership strategiche per diffondere la salute nel mondo e renderlo più sostenibile, ha dato luogo alle seguenti evidenze per il trimestre e l’intero esercizio:
Revisione del business Domestic Appliances
Philips ha annunciato questa mattina che rivedrà le opzioni per la futura ownership del business Domestic Appliances, iniziando il processo di creazione di una struttura legale separata per questo business. Il business Domestic Appliances è leader globale con vendite pari a 2,3 miliardi nel 2019 in elettrodomestici per la cucina, il caffè, la cura degli indumenti e della casa.
Frans van Houten, CEO Philips, ha commentato: “Il business Domestic Appliances ha contribuito sensibilmente alla crescita di Philips, ma non si inserisce nell’ambito della strategia focalizzata sulle tecnologie per la salute; abbiamo scelto infatti di affinare ulteriormente il nostro focus nella salute e di investire nei nostri business legati al benessere del consumatore e alla salute in ambito professionale”.
Frans van Houten: “A nome del Comitato Esecutivo di Philips, voglio ringraziare Carla per il contributo che ha portato in Philips, e le auguro il meglio per il suo futuro. Allo stesso tempo, sono lieto di annunciare Roy nel ruolo di nuovo leader del business Connected Care e vorrei sottolineare la sua esperienza di leadership globale, con una solida storia di business performance, e obiettivi raggiunti nei settori di strategia, innovazione digitale e sviluppo di nuovi business nei campi business-to-consumer e business-to-business”.
Un successore del ruolo di Chief Business Leader Personal Health verrà annunciato a tempo debito. Il CEO di Philips Frans van Houten guiderà i business Personal Health ad interim.
Cost saving
Nel quarto trimestre del 2019, i risparmi hanno raggiunto i 125 milioni di euro di cui i risparmi del procurement hanno rappresentato 39 milioni di euro mentre le spese generali e i programmi di produttività 86 milioni di euro, contribuendo a generare un risparmio annuale di 480 milioni di euro nel 2019.
Distribuzione del capitale
Alla fine del quarto trimestre 2019, Philips ha completato il 41,5% del suo programma di buyback delle azioni da 1,5 miliardi ai fini della riduzione del capitale annunciato il 29 gennaio 2019. Ulteriori dettagli si possono trovare qui.
Nel trimestre, Philips ha completato il ritiro di 8,5 milioni di azioni che erano state acquisite in occasione del programma di buyback delle quote sopra menzionato.
Alla fine del terzo trimestre del 2019, il numero totale di quote emesse outstanding era pari a 890.973.790 azioni, rispetto a 914.184.087 azioni alla fine del quarto trimestre del 2018
Aggiornamento normativo
Philips continua a occuparsi delle richieste di follow-up della US Food and Drug Administration (FDA) come parte degli impegni di rispettare gli obblighi secondo il Consent Decree [1].
[1] Secondo il Consent Decree, Philips continua a esportare la gamma di DAE e produrre e distribuire il defibrillatore esterno automatizzato (DAE) modello HS1/OnSite/Home negli Stati Uniti. La società potrebbe anche continuare a svolgere manutenzione dei DAE, posto che si rispettino determinate condizioni e che fornisca parti di ricambio e accessori del caso.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 19,5 miliardi di Euro nel 2019, conta circa 80.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 19,5 miliardi di Euro nel 2019, conta circa 80.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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