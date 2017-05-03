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Philips Nutri wonder: un sogno che diventa realtà!

 

Nutrimento attivo, protezione e stiratura in un solo gesto

3 Maggio 2017

Monza, Italy Philips, da sempre impegnata ad offrire innovazioni che migliorano la vita delle persone, lancia la nuova piastra Nutri wonder in grado di nutrire i capelli durante la stiratura e che permette, ogni giorno, di riscoprire la bellezza di una piega ultra liscia e morbida.

 

Capelli in ordine e ben nutriti consentono alla maggior parte delle donne di sentirsi più sicure di sé e a proprio agio con gli altri. Per ottenere questo risultato vi dedicano attenzioni quotidiane: spesso però utilizzano prodotti che danneggiano in modo significativo i capelli e, per bilanciare gli effetti dello styling, molte di loro fanno uso di prodotti nutrienti, ma dispendiosi in termini di tempo e denaro. Così molte donne tendono a rinunciare alla piega per i danni che essa può provocare.

Da oggi Philips con la nuova piastra per capelli Nutri wonder propone la soluzione per prevenire i danni derivanti da un eccessivo styling.  Questo innovativo strumento arricchisce la gamma di prodotti Philips per la cura dei capelli, con una tecnologia rivoluzionaria. Permette, infatti, di lisciare e prendersi cura dei capelli in un unico gesto: grazie alla  tecnologia ActiveRelease e ad un insieme di sostanze nutritive, è possibile lisciare e nutrire i capelli con delicatezza.

Nutri wonder è dotata di rivestimenti removibili che, agganciati sulla piastra, rilasciano sostanze nutrienti durante la stiratura.  L’80% delle donne ha notato subito gli effetti positivi del nutrimento[1] I capelli diventano più morbidi e lucidi e restano forti[2]

Philips sa bene che ogni donna cura con regolarità e attenzione il look dei propri capelli utilizzando strumenti ad alte temperature per ottenere una stiratura perfetta, ma entrando anche in un circolo vizioso” afferma Francesca Scarano, Direttore Marketing Philips Personal Health.  “Tentando di nascondere con lo styling i danni esistenti, aggravano solo il problema. La nuova piastra Philips Nutri wonder offre invece una valida soluzione, permettendo di lisciare con delicatezza i capelli, senza comprometterne la salute.” Conclude Scarano.

 

Tecnologia ActiveRelease

Gli esclusivi rivestimenti delle piastre Philips Nutri wonder utilizzano la rivoluzionaria tecnologia ActiveRelease per nutrire i capelli ad ogni passata. Contengono, infatti, una miscela esclusiva di avanzati polimeri e olii naturali che vengono rilasciati dal calore durante il processo di stiratura. Il risultato: uno stile perfetto e capelli lisci come seta.

 

Ingredienti naturali

La piastra Philips Nutri wonder utilizza una miscela di ingredienti naturali, racchiusi all’interno di rivestimenti rimovibili, per prendersi cura dei capelli durante il processo di stiratura. Questa formula è stata studiata appositamente per adattarsi a ogni tipo di capello: olio di Camelia, ricco di Omega 3, 8 e 9, pensato per proteggere dal diradamento dei capelli e olio di Argan, un potente mix di vitamine E, F e altri nutrienti, fondamentale per le sue proprietà nutritive ed antiossidanti. olio di Avocado: ricco di vitamine A, D, E e proteine, noto per il suo effetto nutriente ed idratante.

Il set di rivestimenti dura circa un mese, considerando un utilizzo medio delle piastre di 10 volte. Quando il delicato aroma floreale e il decoro svaniscono, significa che è arrivato il momento di sostituirlo.

 

Protezione per il calore avanzata

Oltre alle proprietà nutritive, le avanzate proprietà dei rivestimenti delle piastre Philips Nutri wonder offrono una protezione contro il calore diretto. Le temperature che raggiungono i 200 gradi e le piastre flessibili preservano i capelli dai danni, per avere ogni giorno un look curato e capelli morbidi e profumati.

 

 Prezzo suggerito al pubblico di euro 199,90

 

[1] Test esterno condotto in Russia su 161 donne, 2016
[2] Rispetto all'uso di Nutri wonder senza rivestimenti delle piastre. Test esterno condotto in Russia su 161 donne, 2016.

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Contatti ufficio stampa

 

Alessandra Ferrara

Senior PR Manager

Personal Health

Tel: 039 2036762                             

E-mail: [email protected]

Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 17.4 miliardi di euro nel 2016, ha circa 71.000 dipendenti in oltre 100 nazioni.

Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter

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