Philips Nutri wonder: un sogno che diventa realtà!

“Philips sa bene che ogni donna cura con regolarità e attenzione il look dei propri capelli utilizzando strumenti ad alte temperature per ottenere una stiratura perfetta, ma entrando anche in un circolo vizioso” afferma Francesca Scarano, Direttore Marketing Philips Personal Health. “Tentando di nascondere con lo styling i danni esistenti, aggravano solo il problema. La nuova piastra Philips Nutri wonder offre invece una valida soluzione, permettendo di lisciare con delicatezza i capelli, senza comprometterne la salute.” Conclude Scarano. Tecnologia ActiveRelease Gli esclusivi rivestimenti delle piastre Philips Nutri wonder utilizzano la rivoluzionaria tecnologia ActiveRelease per nutrire i capelli ad ogni passata. Contengono, infatti, una miscela esclusiva di avanzati polimeri e olii naturali che vengono rilasciati dal calore durante il processo di stiratura. Il risultato: uno stile perfetto e capelli lisci come seta. Ingredienti naturali La piastra Philips Nutri wonder utilizza una miscela di ingredienti naturali, racchiusi all’interno di rivestimenti rimovibili, per prendersi cura dei capelli durante il processo di stiratura. Questa formula è stata studiata appositamente per adattarsi a ogni tipo di capello: olio di Camelia, ricco di Omega 3, 8 e 9, pensato per proteggere dal diradamento dei capelli e olio di Argan, un potente mix di vitamine E, F e altri nutrienti, fondamentale per le sue proprietà nutritive ed antiossidanti. olio di Avocado: ricco di vitamine A, D, E e proteine, noto per il suo effetto nutriente ed idratante. Il set di rivestimenti dura circa un mese, considerando un utilizzo medio delle piastre di 10 volte. Quando il delicato aroma floreale e il decoro svaniscono, significa che è arrivato il momento di sostituirlo. Protezione per il calore avanzata Oltre alle proprietà nutritive, le avanzate proprietà dei rivestimenti delle piastre Philips Nutri wonder offrono una protezione contro il calore diretto. Le temperature che raggiungono i 200 gradi e le piastre flessibili preservano i capelli dai danni, per avere ogni giorno un look curato e capelli morbidi e profumati. Prezzo suggerito al pubblico di euro 199,90 [1] Test esterno condotto in Russia su 161 donne, 2016

[2] Rispetto all'uso di Nutri wonder senza rivestimenti delle piastre. Test esterno condotto in Russia su 161 donne, 2016.