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Nell’ambito delle soluzioni innovative di cardiologia per trattamenti non invasivi guidati da immagini, Philips consolida la sua leadership con il lancio globale di una nuova soluzione in grado di affiancare i cardiologi nel processo decisionale clinico rendendolo più rapido

Febbraio 22, 2017

  • Sviluppata in collaborazione con gruppi ospedalieri di rilevanza internazionale, l’innovativa piattaforma di terapia non invasiva guidata dalle immagini permette ai medici di eseguire facilmente e con sicurezza una vasta gamma di procedure di routine e complesse, aiutandoli a ottimizzare l’utilizzo dei laboratori di interventistica per fornire prestazioni e cure di livello superiore
  • Basata sul sistema operativo di nuova concezione Philips ConnectOS, ottimizza la capacità di intergrazione, offre un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare in abbinamento alla capacità di ottenere informazioni in tempo reale da numerose fonti attive presenti all'interno del laboratorio di interventistica

 

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Philips

Andrea Cattani

Head of Brand Communication & Digital

Tel: 039 2036570

[email protected]

Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata  e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.

Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 17.4 miliardi di euro nel 2016, ha circa 71.000 dipendenti in oltre 100 nazioni.

Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter

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